Tribuna de Petrópolis

Após uma paralisação de 25 dias no único Posto de Vistoria do Detran no Alto da Serra, os motoristas petropolitanos ainda enfrentam dificuldades...

Uma dica para quem tem cabelos ressecados é o uso do achocolatado em pó. O farmacêutico e homeopata Jamer Tejada explica como o produto...

Sete restaurantes da Petrópolis, conhecida por sua excelência gastronômica, participam pela primeira vez do “Restaurant Week”, que conta com o...

A Secretaria de Saúde apresentou aos representantes dos 800 produtores rurais do município, um esquema de vacinação que proporcionará um...

Representantes do Grupo Pão de Açúcar (GPA) estiveram reunidos com o prefeito Bernardo Rossi para apresentar o projeto de instalação de um...

Um Policial Militar ficou ferido em um acidente envolvendo duas motos e um carro na Rua Coronel Veiga, no Centro. O caso aconteceu nesta sexta-feira...

Aos 18 anos, Keila já tinha o sonho de cursar psicologia, mas sua atual situação de vida não permitia arcar com os custos de uma faculdade. Foi...

Visitaram a nova unidade de Três Rios o prefeito Josimar Salles e o secretário de Indústria e Comércio Ricardo Rocha, conhecendo as instalações...

Policiais Militares do 26º BPM apreenderam na tarde da última quinta-feira (23), 48 cápsulas de cocaína em uma mata na Comunidade do Alemão, no...

Brasil/Mundo

Entenda o projeto de lei da terceirização aprovado pela Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira (22) o Projeto de Lei (PL) 4.302/1998 que libera a terceirização para todas as atividades das...

Cidade

Homens são presos furtando mercadorias do supermercado Extra

Dois homens foram detidos acusados de furtarem produtos no Supermercado Extra, no bairro Quitandinha. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira...

Cidade

Vadinho tem habeas corpus negado

A desembargadora Katya Monnerat da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, negou hoje (23) o pedido de habeas...

Cidade

Moradores do Alto da Serra pedem volta de ponto de ônibus

Os moradores do Alto da Serra estão indignados com a desativação do ponto de ônibus localizado na Rua Teresa, em frente ao número 1504, em...

Educação

Centro de Cidadania inicia curso de Inclusão Digital para Idosos

Com duas turmas as quartas, nos horários de 9h e 13h, e outra nas quintas-feiras, às 10h, a iniciativa proporcionará aos idosos, novos...

Cidade

Workshop internacional sobre essências florais no fim de semana

O curso será realizado nos dias 25 e 26 de março, no auditório do Sicomércio, localizado na rua Irmãos D’Angelo 48, cobertura, no Centro de...

